Die Desinfektionsteams der BLS putzen, was jeder anfasst – und das im kurzen Zeitfenster zwischen Ankunft und Abfahrt. Auch Rebekka Studer ist zeitweise in den Abteilen im Einsatz. Für sie ist es eine anstrengende Abwechslung zur Arbeit im Reisezentrum.

BENJAMIN HALTMEIER

Kaum kommt die S-Bahn vom Typ «Mutz» an diesem Samstag im Bahnhof Thun zum Stillstand, steigen die Zweierteams ein. Ausgerüstet mit Putztüchern, Sprühflaschen, Masken, Handschuhen und Warnwesten reinigen sie die Abteile so schnell und gründlich wie möglich. Türknöpfe, Haltestangen, Abfallkübel, Abteiltische, Armlehnen, Kopfstützen – wer hier putzt, merkt: In Zügen gibt es extrem viele Berührungspunkte, die es zu desinfizieren gilt. Und ist man mit dem einen Zug fertig, kommt bereits der nächste an.

Während ihrer…