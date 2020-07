CURLING Zwei Wochen lang besuchten 95 Kinder vom SWISSCURLING-Nachwuchs das Sommercamp in Adelboden. Theorie, Praxis, Spielfreude und Technik standen auf dem Programm. Angeleitet wurden sie von Top-VertreterInnen ihrer Sportart.

MICHAEL SCHINNERLING

In den letzten beiden Wochen durfte Adelboden 95 Nachwuchs-Curler im Alter von 10 bis 19 Jahren auf dem Eis begrüssen. Vermittelt wurde Theorie – etwa zur besten Wischtechnik –, Praxis auf dem Eis sowie Verbesserung der Physis. Dass Curling technischer geworden ist, wurde ebenfalls anhand von Beispielen gezeigt. Für den Nachwuchs stand ein anspruchsvolles Tagesprogramm an: Curling in der Halle (morgens und nachmittags), Turniere, Fitness, Wanderungen und Bowling. Insgesamt waren acht LeiterInnen seit dem 3. Juli im Einsatz, unter ihnen…