TENNIS Die Turniersaison des TC Adelboden begann gleich mit dem Clubturnier. 41 TeilnehmerInnen aus dem Lohnerdorf, Frutigen und Belchen traten dabei an, und die letztjährigen Sieger stellten sich der Herausforderung Titelverteidigung.

Die ersten Spiele wurden am Freitagabend ausgetragen. Die Wetterprognosen waren für das Tenniswochenende nicht hervorragend, dazu kam das enge Turnierprogramm mit vier Tableaus (Herren R3/R6, Herren R6/R9, Herren 50+ R6/R9, Damen R6/R9 und Trosttableau) – es war zu Beginn unsicher, ob tatsächlich alle Spiele gespielt werden können. Doch die Wetterfee meinte es gut.

Clubmeister werden jeweils die SpielerInnen des TC Adelboden, welche in ihrem jeweilgen Tableau am weitesten vordringen. So kann es vorkommen, dass Turniersieg und Clubmeistertitel nicht von…