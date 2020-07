Wier hii Summer u Bärgzyt ischt da,

äs ischt streng, aber mengischt düe wier sogar äs Jützi la ga,

Chüe mälchä, Chalber trehä u mischtä,

u mengischt muessme de nug bschüttä.

Chesä u si putzä u nug ä Ziger mache,

das brucht Zyt für all die Sache,

düre Tag ga höuwe i Grund,

hoffentlig bliibe wer gsund.

Am Abe we d’Sunna hinderem Grat undergiit,

u ds Gficht im Läger graset u sig langsam niiderliit,

de sitze wier vor äm Stafel u äs ischt so wiit,

endlig cha ma se gniesse die schöeni Bärgzyt.

SARA AESCHLIMANN, ADELBODEN / LÜTZELFLÜH