Am Sonntagmorgen ist es an der Blümlisalp zu einem Unfall gekommen. Ein Bergsteiger war beim Abstieg vom Gipfel verunfallt und konnte nur noch tot geborgen werden. Seine Begleiterin wurde leicht verletzt.

Die Meldung zu einem Bergunfall am Rothornsattel in Kandersteg erreichte die Kantonspolizei Bern am Sonntag, 5. Juli, kurz nach 9.05 Uhr. Gemäss aktuellen Erkenntnissen befanden sich ein Bergsteiger und eine Bergsteigerin in einer Seilschaft auf dem Abstieg von der Blümlisalp, als sie aus noch zu klärenden Gründen abstürzten.

Der Bergsteiger zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. Die Bergsteigerin wurde mit einem Helikopter der Rega leicht verletzt in ein Spital geflogen. Die formelle Identifikation des Verstorbenen steht noch aus. Es bestehen jedoch konkrete Hinweise, dass es sich um…