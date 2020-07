Blumiges Frutigen

Kürzlich montierten Gemeindeangestellte an den Strassenlampen entlang des Leimbachs und am Brückengeländer sowie an weiteren Standorten Gefässe, die mit Sommerflor bepflanzt sind. Später werden auch die Ortseinfahrtstafeln mit Blumenkistchen bestückt. Die Aktion «Dorfverschönerung» wurde vom Verein Frutigen Tourismus in Zusammenarbeit mit der Gemeinde ins Leben gerufen.

KATHARINA WITTWER

Wer die Pflege für einen oder mehrere Blumenstandorte übernehmen möchte, kann sich beim Tourist Center Frutigen melden. Telefon: 033 671 14 21.