Christian Scherz wurde am 14. Mai 1946 geboren. Er wuchs mit zwei Schwestern im Niederdorf in Aeschi auf. Schon früh musste er im Landwirtschaftsbetrieb mithelfen, und sein Interesse am Vieh war schon im Kindesalter gross. Nach der Schule ging er drei Sommer für eine befreundete Familie z'Alp. Im Winter absolvierte er die landwirtschaftliche Schule Hondrich mit Betriebsleiterkurs. Nach dem Besuch der Rekrutenschule, für den er zum ersten Mal von zu Hause weg war, pachtete sein Vater eine Alp mit Käsereibetrieb im Kiental. Im Winter arbeitete Christian als Holzfäller im Gemeindewald.

1976 heiratete er seine Ursula. Von da an arbeiteten sie zusammen auf der Alp. Christian liebte das Käsen und das Auf- und Abzügeln mit seinen Glocken und Treicheln. Von 1981 bis 1993 war er Viehschauexperte.…