Am 27. Juni fand auf dem Freeridetrail der erste «Youth Day» für BikerInnen statt. Jugendliche bis 15 Jahre konnten den ganzen Tag gratis die Abfahrt von Sunnbüel aus erkunden. Trailbuilder Alex Künzi und andere erfahrende BikerInnen unterstützten die Teilnehmer je nach Bedarf mit Tipps.

Die Stimmung unter den rund 30 Jugendlichen war super und jeder/jede konnte auf seinem/ihrem Niveau profitieren. Während die Könner-Gruppe in hohem Tempo den Trail unsicher machte und beispielsweise an der Sprungtechnik feilte, sammelten die Einsteiger erste Erfahrungen im Freeride-Bereich. Auch kürzere Regenschauer konnten ihnen die Laune nicht verderben, und so ging die erste Ausgabe des «Youth Day» unfallfrei und mit vielen begeisterten FahrerInnen über die Bühne.

PRESSEDIENST FREERIDETRAIL KANDERSTEG