SCHIESSEN Das Feldschiessen in Reichenbach wird immer noch durch einen Ausstich der besten acht Teilnehmer-Innen abgeschlossen. Dieser spannende Wettkampf wurde in diesem Jahr noch etwas aufgewertet.

MARCEL MARMET

Corona hinterlässt auch im Schiesssport seine Spuren. Das Feldschiessen wird dieses Jahr nicht wie gewohnt schweizweit an einem festgelegten Datum geschossen. Stattdessen bestimmt jede Kreisleitung den Termin selbst. Vor zwei Wochen waren Kandersteg und Kandergrund die Ersten im Amt Frutigen, die den Traditionsanlass durchführten. Am Freitag und Samstag hiess es dann in Reichenbach «Feuer frei». Der neue Präsident der SG Reichenbach, Martin Steiner, zeigte sich an der Rangverkündigung erfreut, dass trotz der ungewohnten Situation 95 TeilnehmerInnen ihr Sportgerät auf die…