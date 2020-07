CURLING Zum ersten Mal macht die World Curling Tour (WCT) der Männer in Adelboden Halt. Stefan Maurer, Leiter der Freizeit- und Sportarena, gibt Auskunft, welche Vorbereitungen ein solcher Event mit sich zieht.

MICHAEL SCHINNERLING

Es ist die Überraschung des Sommers. Mit dem Grossanlass WCT vom 10. bis 13. September ist den Verantwortlichen ein Super-Coup gelungen. Man habe schon lange mit dem Gedanken gespielt, einen Grossanlass nach Adelboden in die FSA zu holen, sagt Stefan Maurer, Leiter der FSA und OK-Mitglied. Die gute Organisation der Junioren-SM im März zeigte: in Adelboden kann man ein grosses Curling-Turnier stemmen. «Wir konnten uns mit diesem Anlass etwas Know-how aufbauen. Und wir haben die Motivation, dass sich die Arena für solche Anlässe behaupten kann», so Maurer.

Welche…