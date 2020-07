Am 26. November 1932 kam Emilie an einem kalten Winterabend an Prasten auf Ried als fünftes von sechs Kindern auf die Welt. Im Kriegsjahr 1939 ging sie zum ersten Mal ins alte Oberfeld-Schulhaus in die Schule. Fast zeitgleich wurde ihr Vater bei Kriegsausbruch an die Grenze beordert, und Emilie half von da an ihrem ältesten Bruder Adolf bei der Pflege der Tiere.

Als elfjähriges Mädchen ging sie erstmals an Gungg «z’ Bärg». 1947 wurde Emilie in Frutigen konfirmiert und lernte einige Jahre später Gottlieb Klopfenstein, genannt Acherli Godi, kennen und lieben. Nach der Heirat 1957 wurden den beiden vier gesunde Kinder (Fritz, Kläri, Heidi und Hilda) geschenkt. Nach fünf Ehejahren hat das Schicksal Emilie dann aber hart getroffen, verunfallte doch Gottlieb beim Holzen schwer und war danach…