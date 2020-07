KEGELN Die sechste von insgesamt zehn diesjährigen Jahresmeisterschaften hat der Freie Keglerverband Berner Oberland (FKVBO) am 17. Juli beendet. Die Wettstreite wurden im Hotel-Restaurant Rössli in Heimberg ausgetragen. Der Frutiger Kegelklub Enzian siegte in der Kategorie C.

Bei den A-Kegelklubs erlangte Harder aus Heimberg mit 817 Holz das mit Abstand beste Resultat. Die B-Wettkämpfe entschied Bäre aus Süderen mit 771.60 Holz für sich. Zum sechsten Mal in diesem Jahr verbuchte der Frutiger Kegelklub Enzian den C-Sieg bei den FKVBO-Jahresmeisterschaften. Er erlangte 735.60 Holz und holte sich die einzige Auszeichnung in seiner Stärkeklasse. Enzian hatte nur einen Konkurrenten, gegen den er sich behaupten musste: Leu aus Reichenbach im Kandertal, der 722.80 Holz erreichte.

