FUSSBALL Während der vergangenen 30 Jahre prägte Erich von Känel den Torhüternachwuchs der Region wie kaum ein anderer. Mitte 2020 ist Schluss damit. Auch seine Trainerkollegin Anna Germann gibt ihr Amt ab.

KARIN SPRECHER

1972: In Brüssel wird die vierte Fussball-EM ausgetragen. Die deutsche Nationalmannschaft wird Europameister und mit ihr Sepp Maier, seines Zeichens erfolgreichster Torwart der deutschen Fussballgeschichte. Erich von Känel, damals acht Jahre alt und kein Sprinttalent – eher unsportlich sogar –, will ab da wie Sepp Maier sein. Selbstbewusst trägt er das den Juniortrainern des FC Frutigen vor. «Nur im Goal stehen wollte früher keiner», erinnert sich der heute 56-Jährige. «Mit meinen Ambitionen war ich also höchst willkommen.»

Ein Schienbeinbruch stoppte die Karriere

Die…