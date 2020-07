Im Seniorenzentrum Schweizerhof wird unter normalen Umständen jedes Jahr ein Sommerfest gefeiert. Heimbewohner, Angehörige, Dorfbewohner und Passanten treffen sich zu einem fröhlichen Fest mit einem Stand voller Handarbeiten, einem Brätzeliverkauf, einer Festwirtschaft und Unterhaltungsmusik.

Dieses Jahr fällt das Fest aus. Die Handarbeitsgruppe und ihre Betreuerinnen haben aber während der Corona-Isolation trotzdem fleissig weitergearbeitet, wenn auch jede für sich im Zimmer oder die Betreuerinnen bei sich zu Hause. Damit die Motivation und die Freude nicht verloren gehen, wird die Gruppe ihre Handarbeiten an je einem bis zwei Samstagen in den Monaten Juli und August an der Bahnhofstrasse vor dem Café Schweizerhof zum Verkauf anbieten.

VRENI AGOSTINI, KANDERSTEG

Der Erlös geht wie immer an…