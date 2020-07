Die Meldung zu einem Unfall an der Wychelstrasse in Matten bei Interlaken ging bei der Kantonspolizei Bern am Freitag, 10. Juli 2020, gegen 14.10 Uhr, ein. Gemäss aktuellen Erkenntnissen war ein Junge mit einem Trottinett im Begriff, nahe der Jungfraublickallee die Strasse via Fussgängerstreifen zu überqueren. Dabei wurde er aus noch ungeklärten Gründen von einem Auto, das von der Hauptstrasse herkommend in Richtung Waldeggstrasse fuhr, erfasst.

Der 8-jährige Junge wurde unter dem Auto eingeklemmt. Passanten eilten zur Hilfe und konnten mit Wagenhebern das Auto anheben. Nach der medizinischen Erstversorgung durch die Ambulanz und Feuerwehrangehörige wurde der schwer verletzte Junge mit der Rega ins Spital geflogen. Die 62-jährige Autolenkerin blieb beim Unfall unverletzt.

Im Bereich der Unfallstelle kam es infolge des Einsatzes während zirka zweieinhalb Stunden zu Verkehrsbehinderungen. Angehörige der Feuerwehr Bödeli kümmerten sich um die Verkehrsregelung und richteten eine Umleitung ein.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.