Ein Virus als Retter unseres Planeten

Ein Virus hält die Welt in Atem! Man könnte auch sagen: Das Virus nimmt uns den Schnauf, wenn es uns erwischt. Der Bundesrat hat in der Schweiz mit dem Lockdown massiv unsere Grundrechte, unsere Reise- und Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Auf einmal stand das Leben still, unsere grosse Freiheit wurde beschnitten, wenn auch nicht ganz so schlimm wie in unseren Nachbarländern. Für einmal nahm unsere Regierung keine Rücksicht auf das schwindende Wirtschaftswachstum. Die Folgen des Lockdowns ziehen einen unendlichen wirtschaftlichen Rattenschwanz hinter sich her – alles schreit nach Finanzspritzen. Die Habsucht der Menschheit entwickelt sich zu einer sich rasant ausbreitenden Erkrankung. Noch sind die Folgen nicht wirklich abschätzbar. Die Menschheit…