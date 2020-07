Unmöglich?

Als ich vor elf Jahren das Buch «Born to Run» von Christopher McDougall las, war ich erst einmal sprachlos. Das Buch erzählt von den Tarahumara, einem Volk im Norden von Mexiko, bei dem das Laufen zur natürlichsten Sache der Welt gehört. Sie betreiben Hetzjagd auf Wildtiere, die sie im Dauerlauf über Berghänge verfolgen, bis diese erschöpft zu Boden sinken und mit blossen Händen erlegt werden können. Die Rarámuri, wie sie sich auch nennen, laufen dabei problemlos über 24 Stunden in Sandalen oder barfuss ohne anzuhalten und legen dabei Strecken bis zu 170 Kilometern zurück. Für unsereins erscheint dies unmöglich! Oder doch nicht? Ich war fasziniert von dem Gedanken, so weit aus eigener Kraft laufen zu können. Irgendwann wollte ich auch testen, wo meine Grenzen liegen. Ich…