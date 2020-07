Kolonialismus nach Schweizer Art

In Bern erscheinen seit dem 19. Jahrhundert zwei wichtige Zeitungen: «Der Bund» seit 1850 und das «Bundesblatt» seit 1848. Im selben Bern und auch anderswo regt man sich heute wieder einmal auf über ein altes Zunfthausschild «zum Mohren» und über die «Colonial Bar», die sich jetzt nur noch «_BAR» nennt. Alles zu verstecken, was an Rassismus und Kolonialismus erinnere, wäre falsch, schreibt dazu «Der Bund». Dem ist beizupflichten. Hingegen greift dann die folgende, zwiespältige Darstellung zu kurz: «Die offizielle Schweiz besass weder Kolonien noch war sie in den Sklavenhandel verwickelt» und «Ausgewanderte Schweizer hielten auf Plantagen selber Sklaven».

Im «Bundesblatt» vom 10. Dezember 1864 erschien ein aufschlussreicher Bericht des Bundesrats zu diesem…