Als der Frutiger Jürg Inniger nach einer Pause zu seiner «Frutigländer»-Lektüre zurückkehrte, traf er seinen Kater Pluto dösend an – das Tier lag passend auf dem Blickpunkt «Ein Nickerchen in der Sommerhitze», auf dem eine schlafende Ziege zu sehen ist. Dieses Zusammentreffen regte Inniger zu einem kurzen Gedicht an:

Was ds Gizzy macht, das chan i o,

drum han i diig als Vorbild gno.

Doch d Underlag isch ned ganz gliich,

das isch verschide va Viich zu Viich.

Du, am Bärg im grüene satte Gras,

für mi isch dr «Frutigländer» ds Mass.

Zäme hii mer ds Gliicha gmacht,

warte uf d Abchüelig i dr Nacht.

Schicken Sie uns Ihre Bilder an redaktion@frutiglaender.ch.