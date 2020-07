Maskiert auf die Alp

Corona macht erfinderisch: «Frutigländer»-Leserin Regina Schäublin griff in letzter Zeit häufig zum Zeichenstift, um ihre Ferieneindrücke festzuhalten. Seit über 70 Jahren ist sie regelmässig zu Gast in Adelboden und offenbar oft in der Engstligenalpbahn unterwegs. Ob Globi wohl auf dem Dach sitzt, um die Maskenpflicht zu umgehen?

REDAKTION