Ein grosses Dankeschön!

In der Ausgabe vom 14. Juli lasen wir, dass Albert Klopfenstein eine Broschüre über die Geschichte der Bäuert Kandersteg verfasst hat. Keine zwei Stunden, nachdem wir den «Frutigländer» gelesen hatten, standen wir in der Papeterie Niedhart und kauften dieses Büchlein. Obwohl wir keine Einheimischen, aber immerhin seit 25 Jahren Ferienwohnungsbesitzer in Kandersteg sind, interessiert uns die Geschichte dieses Bergdorfs, das uns ans Herz gewachsen ist, sehr. Mit grossem zeitlichen Aufwand hat Albert Klopfenstein im ersten Teil des Büchleins viele Daten aus Bäuertversammlungen aus den Jahren 1801 bis 1912 zusammengetragen. Er hat aus dieser Zeitspanne sage und schreibe 187 Protokolle gelesen und wiedergegeben. Der zweite Teil umfasst die Jahre ab 1913 und endet im…