Eine Frage Ihrer eigenen Präferenz

Werter Herr Fiechter, in Ihrer Kolumne wird deutlich, dass Sie der Ansicht sind, es sei hinsichtlich der wirtschaftlichen Krise sinnlos, ökologische und sozialpolitische Ziele zu verfolgen. Ihr Text erweckt den Anschein, als seien alle Probleme gelöst, die wir vor der Krise hatten. Schön wärs! Wäre doch die Klimakrise Vergangenheit und Rassismus endlich aus unser aller Köpfen verschwunden! Nur leider ist das nicht so … Ja, die sich anbahnende Wirtschaftskrise ist genauso real wie es die Klimakrise und der strukturelle Rassismus in unserer Gesellschaft sind. Wir befinden uns also nicht in nur einer einzigen Krise, und das erfordert engagierteres Handeln der Gesellschaft. Ein Beispiel: Wenn aufgrund eines Sturms Ihr Keller geflutet wird, kurze Zeit später…