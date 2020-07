SNOOKER Die Saison wurde bereits nach der ersten Qualifikationsrunde unterbrochen. Seit Juni werden auch in der Liga B wieder Wettkämpfe durchgeführt – der Frutiger Junior Dan Salzmann war Ende Monat in Bern im Einsatz.

Der Snookersport ist geradezu ideal, um mit den Corona-Sicherheitsregeln zurechtzukommen: Der Spieltisch ist 3,5 Meter lang, und es ist jeweils nur einer der beiden Kontrahenten am Tisch. Die Profis, die man am Fernsehen mittlerweile auch wieder spielen sehen kann, treten sogar unter Quarantäne-ähnlichen Bedingungen an.

Starker Gegner im Halbfinale

Am Samstag, 27. Juni, fand die zweite Qualifikationsrunde der Liga B statt. Diese wird jeweils parallel an drei Turnierorten ausgetragen. Der Frutiger Junior Dan Salzmann trat als jüngster Teilnehmer bei den Herren in Bern zum…