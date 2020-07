ALTERNATIVE MÜLLHALDEN

Wer regelmässig durch die Frutigländer Wälder streift, dürfte dort sicher schon auf illegal deponierten Abfall gestossen sein. Sporadisch wird der «Frutigländer» auf solche alternativen Entsorgungshöfe aufmerksam gemacht. Das Bildmaterial dazu fehlt jeweils nicht und ist teils eindrücklich: Die Palette reicht von Matratzen über Fernseher bis hin zu Badewannen.

Eine besondere Qualität des Menschen ist ja bekanntlich dessen Kreativität – die natürlich auch bei der Abfallentsorgung zum Tragen kommt. So exportieren wir unseren Müll etwa ins Ausland oder versenken ihn in den Weltmeeren. Bequemer gehts teilweise in meiner Nachbarschaft zu: Dort landet offensichtlicher Schrott gleich am Strassenrand – natürlich versehen mit einem Schild «gratis zum Mitnehmen». Immerhin…