DIE SCHWEIZ ZWISCHEN MORGEN UND MITTAG

Da können die unverschämten Food-Blogger noch so vorlaut schreiben, er sei «doof», «so ziemlich das Schlimmste» oder gar «das Frühstück aus der Hölle» – der Brunch ist am 1. August einfach allgegenwärtig. Sie haben es am vergangenen Dienstag vielleicht im «Frutigländer» gelesen: Gebruncht wird morgen Samstag etwa in Restaurants und Berghäusern in Adelboden, in Aeschi, in Frutigen und in Reichenbach. Schweizweit laden Bauernfamilien am Nationalfeiertag zudem mehr als 100 000 Gäste zur Tafelrunde auf dem Hof ein.

Auf den ersten Blick erstaunt der alljährliche Pilgerstrom zu den Büffets voller Rührei, Müesli und Alpkäse nicht. Bei der beliebten Kombination von Frühstück und Mittagessen trifft man beim Brunch schliesslich nicht nur warme und kalte…