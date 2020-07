WIE SAND AM MEER

Wenn ich bei Thun den Allmendtunnel passiere, fällt mir hin und wieder auf, welche Mengen Beton dort verarbeitet werden. Nicht immer erschliesst sich mir der Sinn der Baumassnahmen. So gibt es vor der Tunneleinfahrt lange, meterhohe Mauern. Die sollen offenbar die beiden Fahrspuren voneinander trennen, damit sich niemand in die falsche Röhre verirrt. Nun gut, die Schweiz ist eben ein ordentliches Land mit hohen Sicherheitsstandards, da braucht es vielleicht auch Tunnelröhrentrennmauern.

Die Frage ist nur, wie lange man sich solche Beton-Orgien noch leisten kann. Nein, nicht wegen der Finanzkraft, da mache ich mir in der Schweiz trotz aller Corona-Geschichten keine Sorgen. Das Problem ist der Sand! Entgegen einer verbreiteten Vorstellung gibt es den nämlich nicht wie Sand…