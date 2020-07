Wegen Einschränkungen und Auflagen in Sachen Coronavirus hat das Organisationskomitee entschieden, den Anlass vom 15. und 16. August nicht durchzuführen. Es ist jedoch zuversichtlich, dass 2021 wieder ein Rennen stattfinden kann.

Lange hatte man gehofft, das traditionelle Seifenkistenrennen im Hasli doch noch durchführen zu können. Doch die unsichere Lage und die weiterhin gültigen Auflagen des BAG liessen diese Hoffnung platzen. Dazu kommt, dass nicht klar war, ob und wie viele Personen sich überhaupt dazu entschliessen würden, in dieser speziellen Zeit am Rennen teilzunehmen oder als Zuschauer dabei zu sein. Auch in den Reihen der Anstösser der Rennstrecke hatte s ein paar wenige dabei, die Bedenken äusserten zum Plan, das Rennen durchzuführen. Darum entschied das OK der IG…