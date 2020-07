TECHNIK Klimaanlagen sind dieser Tage begehrt – und umstritten. Denn viele Menschen sind überzeugt, dass die künst lich gekühlte Luft sie krank macht. Auch sonst haben die brummenden Kältemaschinen einige Nachteile.

MARK POLLMEIER

Noch vor einigen Jahren war sie – zumindest in Westeuropa – reiner Luxus: die Klimaanlage. Heute wird sie in fast jedes Transportmittel eingebaut, auch viele Gebäude verfügen inzwischen über einen solchen Apparat.

Mit der Klimaanlage hat sich auch ein neues Diskussionsthema etabliert: Wann ist es so heiss, dass man die Innenluft künstlich hinunterkühlen darf? Und wie kalt darf die Temperatur dann eingestellt werden? Wer schon einmal an einem heissen Sommertag mit mehreren Leuten im Auto unterwegs war, kennt solche Debatten, und auch in Grossraumbüros ist die…