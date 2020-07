FUSSBALL Nach der Zwangspause wollten Trainer und Verantwortliche des FC Reichenbach ihrem Nachwuchs etwas Besonderes bieten. So durften die ganz Kleinen in die Fussballschule gehen, und die Juniorenmannschaften trainierten mit der ersten Mannschaft.

MICHAEL MAURER

Nach acht Monaten Pause, wovon rund drei Monate der ausserordentlichen Lage geschuldet sind, brachten auch die jüngsten Fussballbegeisterten das Leben auf das Gand in Kien zurück. Denn während für die Volksschule seit vergangenem Samstag Sommerferien gelten, wurde an der Fussballschule der grünschwarz-weissen Kicker weiter «unterrichtet». Fünf kleine Fussballer tollten denn auch mit viel Spass am runden Leder auf dem grossen Kunstrasenplatz umher.

Wiedereinstieg in die Fussballschule

Die beiden Leiter der Fussballschule, Yanick…