Lockdown-Idylle – und danach …

Na gut, vielleicht sollte man das nicht so laut sagen, aber: Ich habe den Lockdown im Berner Oberland genossen.

ALLES WAR RUHIG.

ALLES WAR PARADIESISCH.

SELBST PETRUS HAT UNS ALS VIRUS-PFLÄSTERCHEN WOCHENLANG EINEN SCHÖNWETTERHIMMEL GESCHICKT!

Idylle rundum.

Kein hysterischer Maskenball. Keine argwöhnischen Blicke, wenn die Haare graugelockt waren. Auch kein bissiges «Bleib daheim, du alte Pfeife!» Nein. Distanz – aber Herzlichkeit.

Man sagt ja immer, die Oberländer seien stur. Engstirnig. Und ziemlich abweisend in ihrer Art.

RIESENBLÖDSINN!

Ich fühlte mich hier im Exil rundum gut. Erlebte nach 60 Jahren erstmals dieses märchenhafte Wunder des Bergfrühlings – und freute mich ob der Kühe, die vor meinem Chalet am Chuenisbärgli herbeigaloppierten, wenn ich mit…