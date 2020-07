Die Corona-Zeit erschwerte auch den Kontakt unter Strahlern und Mineralienfreunden. Viele nutzten die Zeit, um die Funde des letzten Jahres zu reinigen. Am Sonntag, 12. Juli, zwischen 9 und 17 Uhr ist es nun wieder so weit: Die 18. Mineralienbörse beim Altersheim Kandersteg / Schweizerhof findet in gewohntem Rahmen statt. Strahler aus dem Oberland und dem Wallis werden interessante Stufen zeigen und zum Kauf anbieten. Als zusätzliche Attraktion werden Mitglieder des Jodlerklubs erstmals frisches Holzofenbrot backen und verkaufen.

REDAKTION / HERMANN OGI, KANDERSTEG