Roberto Brigante, der Italo-Schweizer Cantautore

Die KanderKultur-«Summer Stage» präsentiert ein intimes Konzert von Roberto Brigante, der sein Publikum mit seinen Canzoni in eine italienische Nacht irgendwo am Meer entführt. Der singende «Plättlileger», geboren 1963 in Tricase im Süden Italiens, begeistert mit seiner Herzlichkeit und mit Liedern, die tief aus dem Herzen kommen. Letztes Jahr stürmte er mit seinem Album «La Verità» sogar auf Platz 3 der Schweizer Album-Charts. Wir freuen uns auf eine italienische Nacht mit ihm.

PRESSEDIENST KANDERKULTUR

Es gibt für dieses Konzert Sitz- und Stehplätze. First come, first serve. Bei schlechtem Wetter findet der Event in der Badi Lounge statt. Türöffnung 19 Uhr; Konzertbeginn 20 Uhr. Kollekte.