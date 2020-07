Sommerbühne in der Badi

BADI LOUNGE Den Auftakt zur Kander-Kultur-Sommerbühne auf der Terrasse der Badi Lounge macht eine einheimische Künstlerin. Mit gerade einmal 14 Jahren trat Fabienne zum ersten Mal hier auf und sorgte für Begeisterung. Seither hatte sie über 300 Auftritte und durfte sich als Support-Act vor den Zibbz oder Kunz präsentieren. So ist aus ihr eine gereifte Künstlerin geworden. Zusammen mit der renommierten Sängerin Lily Martin aus New York hat sie nun Songs aus einer Mischung von Pop, Country und Rock kreiert und im Frühjahr 2020 ihre erste EP «Imperfect» veröffentlicht.

Es gibt Sitz- und Stehplätze. First come, first serve. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert in der Badi Lounge statt. Türöffnung: 19 Uhr; Konzertbeginn: 20 Uhr. Kollekten. Am 19. Juli setzt sich die…