Der Kantonspolizei Bern wurde am Sonntag, 5. Juli 2020, um kurz nach 18.05 Uhr, gemeldet, dass es in Latterbach (Gemeinde Erlenbach im Simmental) auf der Simmentalstrasse zu einem Unfall gekommen sei. Nach bisherigen Kenntnissen war ein Autofahrer von Erlenbach herkommend in Richtung Wimmis unterwegs. Aus noch zu klärenden Gründen geriet das Fahrzeug in einer Rechtskurve auf Höhe Burgholz auf die Gegenfahrbahn und kollidierte in der Folge mit einem entgegenkommenden Auto.

Der 74-jährige von Erlenbach herkommende Autolenker wurde schwer verletzt und musste durch ein Ambulanzteam in kritischem Zustand ins Spital gebracht werden. Die 57-jährige Autolenkerin des entgegenkommenden Fahrzeugs und ihr 59-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt mit einer Ambulanz ins Spital gefahren. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Für die Rettungs- und Unfallarbeiten war der entsprechende Streckenabschnitt während rund drei Stunden gesperrt. Eine entsprechende Umleitung wurde durch die Feuerwehr Erlenbach eingerichtet. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zu den Umständen und zum Unfallhergang aufgenommen.