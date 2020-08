SERIE TEIL 5 Die Steins aus der Südpfalz verbringen ihren Urlaub regelmässig in Aeschi. Diesmal haben die Stammgäste den Ort jedoch neu kennengelernt.

«Wir sind schon so oft nach Aeschi gekommen, und natürlich haben wir uns auch gefragt, wieso das so ist. Zum einen sind es nur vier Stunden von unserem zu Hause in der Pfalz. Wir kommen aus der Nähe von Landau, etwas nördlich der deutsch-französischen Grenze, aus der Grossregion Ludwigshafen. Zum anderen ist es aber auch die Lebensweise: Wir Pfälzer haben es gern gemütlich. Und wenn wir hier in Aeschi die Wiesen riechen, die wunderbare Berglandschaft erleben, sind wir so richtig im Urlaub. Alles ist viel idyllischer und ruhiger als in unseren Gegenden. Im Winter, wenn die Berge mit Schnee bedeckt sind und die Luft rein und klar ist, dann…