Am 2. August kurz vor 15.50 Uhr ging bei der Kantonspolizei die Meldung ein, dass sich in Aeschiried ein Verkehrsunfall ereignet habe. Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr ein Auto auf einer unbefestigten Strasse oberhalb des Pochtenfalls talwärts in Richtung Aeschiried, als es im Bereich Sattelwald aus noch zu klärenden Gründen rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug rutschte in der Folge mehrere Meter einen Abhang hinunter, überschlug sich und kam schliesslich in einem Tobel zum Stillstand.

Die beiden Fahrzeuginsassen wurden beim Unfall verletzt. Der 54-jährige Beifahrer musste durch die umgehend ausgerückten Einsatzkräfte – darunter 14 Angehörige der Feuerwehren Aeschi-Krattigen und Spiez – aus dem Fahrzeug gerettet und in der Folge durch ein Team der Rega ins Spital geflogen werden.…