LAUFSPORT Wegen der Corona-Pandemie mussten die ursprünglich vorgesehenen Organisatoren in Malleray (Berner Jura) die Berglauf-SM auf nächstes Jahr verschieben. Doch nun findet der Anlass in diesem Jahr trotzdem statt – wenn auch in abgespeckter Form. Mit dem OK des Vogellisi-Berglaufs, welches die Meisterschaften ordnungsgemäss 2022 durchführen wird, hat Swiss Athletics einen erfahrenen Partner gefunden, der bereit war, die Meisterschaften am 27. September im Lohnerdorf zu organisieren.

Der Wettkampf wird nur in vier Kategorien durchgeführt (Männer, Frauen, Junioren und Juniorinnen). Aufgrund der herrschenden COVID-19-Restriktionen wurde die Zahl der Teilnehmenden beschränkt. Bei den Männern stehen rund 45, bei den Frauen 30 Startplätze zur Verfügung. Bei den Junioren sind es 20 und bei…