Am Samstag, 29. August 2020, um 14.10 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung ein, dass in Mürren (Gemeinde Lauterbrunnen) ein Basejumper abgestürzt sei. Nach aktuellen Erkenntnissen hatte sich der Mann zusammen mit einer weiteren Person zur Absprungstelle "Via Ferrata" begeben. Aus noch zu klärenden Gründen kollidierte der Basejumper kurz nach dem Absprung mehrmals mit der Felswand, bevor er unkontrolliert in die Tiefe stürzte.

Die umgehend alarmierten Rettungskräfte der Air-Glaciers konnten den Verunfallten im Zuge einer Longline-Rettungsaktion nur noch tot bergen. Die Kantonspolizei Bern hat Untersuchungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Die formelle Identifikation des Verstorbenen steht noch aus. Es bestehen jedoch konkrete Hinweise, dass es sich um einen 27-jährigen italienischen Staatsbürger handelt.

Neben der Kantonspolizei Bern stand ein Rettungshubschrauber der Air-Glaciers sowie Mitarbeiter der Alpinen Rettung Schweiz im Einsatz.