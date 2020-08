Heisse Bohnen im Sieb

Am vergangenen Samstag lud Simons Kaffee Rösterei (der «Frutigländer» berichtete) an der Wallisgasse zum Tag der offenen Türe. Der Anlass war sehr gut besucht, und viele Interessierte warfen einen Blick hinter die Kulissen des Betriebs. Simon Inniger demonstrierte sein Handwerk anhand einer kleinen, portablen Röstmaschine. In einem Sieb liess er anschliessend die frisch gerösteten und über 200 Grad heissen Bohnen auskühlen. Ausserdem beantwortete Inniger gerne alle Fragen – es war auch eine gute Gelegenheit, um Kontakte zu knüpfen. Selbstverständlich konnten die Besucher auch Kaffee degustieren, und dazu gab es selbst gebackenen Kuchen.

MONYA SCHNEIDER