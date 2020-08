MINIGOLF Trotz der Corona-Situation nahmen 45 SpielerInnen am 30. Minigolf-Volksturnier in Frutigen teil. Das Reglement musste zuvor an die aktuelle Lage angepasst werden: Wie immer zählten die beiden besten gespielten Runden für die Rangliste, jedoch war die maximal spielbare Rundenzahl auf zehn beschränkt. Auch die Einhaltung des Schutzkonzeptes forderte den Veranstalter. Leider musste aus diesem Grund auch auf die Rangverkündigung verzichtet werden.

«Unsere TeilnehmerInnen waren froh, endlich wieder einmal ein Turnier zu spielen. So dürfen wir mit dem Anlass in der aktuellen Situation sicher zufrieden sein», lässt Andreas Trachsel, Präsident des veranstaltenden Minigolf-Clubs Frutigen, verlauten. Die Kategoriensieger am Volksturnier waren fast alle bekannte Gesichter. Die beste Runde…