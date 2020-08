Vor wenigen Jahren wurde sie aus China eingeschleppt, inzwischen hat die Marmorierte Baumwanze nahezu die ganze Schweiz besiedelt. Nun soll ein winziger Feind den stinkenden Krabblern Paroli bieten.

MARK POLLMEIER

Dies ist die Geschichte einer Invasion, und sie ist einigermassen abenteuerlich. 1994 wurde in Zürich der Chinagarten eröffnet. Die Anlage, ein Geschenk der Zürcher Partnerstadt Kunming, enthielt auch einige chinesische Pavillons mit den typischen geschwungenen Dächern. Die Ziegel der Gebäude waren dem Schweizer Klima offenbar nicht gewachsen: Schon bald gab es die ersten Fristschäden. Den Chinesen war die Sache peinlich. 1998 schickten sie winterfesten Ersatz aus der kaiserlichen Ziegelfabrik in Peking, chinesische Gartenspezialisten nahmen in Zürich die Ausbesserungen…