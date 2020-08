Das Wetter meinte es gut mit den Schwimmklüblern. Bei milden Temperaturen konnte der alljährliche Klubhöck im Schwimmbad Gruebi durchgeführt werden – begleitet von einem feinen Znacht der Gruebi-Beizli-Crew.

Claudia Grossenbacher hat den Schwimmklub Adelboden die letzten 14 Jahre mit viel Herzblut, Energie und Humor geführt. An der diesjährigen HV übergab sie ihr Amt nun an Pia Schärz. An diesem Abend gab es eine tolle Überraschung: Als Dank für ihre unermüdliche Arbeit durfte Grossenbacher ein Bild des einheimischen Künstlers Björn Zryd entgegennehmen.

Vorstandsmitglied Therese Burn bereitete lustige Spiele vor und liess extra eine Slackline über das Schwimmbassin spannen. Dabei zeigte sich, dass sich die Schwimmklübler im Wasser definitiv wohler fühlen als balancierend darüber.

ANDREA…