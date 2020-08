Am 17. März 1930 wurde ich in Langenthal geboren. Mit meinen Eltern und meiner Schwester Esther erlebte ich eine glückliche Jugend. Nach beendeter Schulzeit machte ich an der neuen Handelsschule in Bern das Diplom als medizinische Laborantin. Anschliessend fand ich 1950 in Grindelwald eine Stelle als Arztgehilfin. Hier lernte ich meinen späteren Mann, Hans Jaggi aus Adelboden, kennen und lieben.

Nach drei Jahren kehrte ich nach Langenthal zurück und bereitete mich auf das Hausfrauenleben vor. Hans fand als Sekundarlehrer eine Stelle in Adelboden. Als Unterländerin musste ich vor unserer Heirat eine Tauglichkeitsprüfung am «Tschinggi» machen. Es war eine glückliche Zeit. Am 7. August 1953 heirateten wir in der Kirche in Adelboden und wohnten an der Hubelstrasse. In der Freizeit spielte ich…