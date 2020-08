CURLING Vier Teams hatten sich für das erste Sommer-Veteranenturnier in Kandersteg eingeschrieben. So gab es eine reine «Round Robin»-Runde für alle – jeder spielte gegen jeden. Die ersten zwei Teams konnten sich für den Final am Sonntag qualifizieren.

Der CC Lötschberg nahm mit den Veteranen Heinz Bigler, Skip Erwin Gurtner, Klaus Mani und Ernst Lempen teil. Das erste Spiel gegen die Männer aus Stäfa konnten sie mit 8:1 Steinen gewinnen. Das zweite Spiel am Samstag gegen den CC Lyss verlief ähnlich: Es resultierte ein 8:2-Sieg für die Lötschberger. Somit waren die Gastgeber schon für den Final qualifiziert.

Das dritte Spiel am Sonntagmorgen gegen die Leukerbader ging mit 6:4 verloren. Somit war die Finalpaarung klar: Leukerbad – Lötschberg. Hier lief es den Kanderstegern deutlich besser…