Viel Spass im Garten

Das Telefon klingelt: «Hie isch d Hundeabhäu-Radarstation …», raunt eine Stimme im breitesten Züridüütsch. Wer spricht da? «Dein Nachbar, dein Hund ist gerade neben meinem Haus vorbeigefegt. Ist er auf der Flucht oder ist er abghäuä?», fragt der Anrufer. Ein Blick nach draussen offenbart ein offenes Gartentörli – ich tippe auf Letzteres: Abgehauen.

Ein paar Minuten später erwische ich den Ausreisser auf dem nahegelegenen Landwirtschaftsbetrieb. Der Bauer schmunzelt: «Dä chunnt albä cho d Chatzemilch suufe.» Was heisst da «albä»? So, fertig lustig. «Heim mit dir, Vierbeiner!», schimpfe ich. Auf dem Heimweg ruft mir eine Anwohnerin zu, sie sei also schon froh gewesen, dass sich ihre Katze drinnen aufgehalten habe, als der Hund durchs Quartier gejagt sei. Und ich erst,…