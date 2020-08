Die Sache mit der Trauer

Als ich damals vor drei Jahren mein gesamtes Leben in drei Taschen gepackt, mich in ein Flugzeug gesetzt und ein neues Leben in Australien begonnen habe, dachte ich hin und wieder daran: Was, wenn sich die Welt derart verändert, dass ein schneller Besuch in der Schweiz nicht mehr so einfach möglich wird? Doch natürlich durfte ich nie lang bei diesem Gedanken verweilen, ansonsten hätte ich wohl kaum den Mut gehabt, ans andere Ende der Welt zu ziehen. Und bis jetzt ist auch alles gut gegangen. Als letztes Jahr meine Grossmutter unerwartet starb, war ich innerhalb von 48 Stunden in der Schweiz und fünf Tage später wieder im Büro. Sowas kostet zwar, aber ein Notfallbudget für ein Flugticket gehört bei mir halt einfach dazu.

Jetzt ist alles anders. Im März hat…