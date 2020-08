Eine Wanderung zurück in die Kindheit

Ich bin im Seeland aufgewachsen. Damals, als Kind, und das ist ja nun tatsächlich schon eine gefühlte Ewigkeit her, konnten meine Schwestern und ich noch auf knapp 500 m ü. M. in der Wiese neben dem Haus die ersten «Gehversuche» auf unseren Ski machen. Weil meinen Eltern der Schneesport wichtig war, verbrachten sie mit uns jeweils zwei Frühlingsferienwochen in einem Skigebiet irgendwo in der Schweiz. Für mich war das der Höhepunkt des Jahres. Ferien in einer fremden Wohnung, die Grosseltern lange Zeit als «Hüeti» für meine jüngeren Geschwister dabei – eine wunderbare Zeit. Und eine eindrückliche, die Spuren hinterlassen hat.

Die ersten Jahre reisten wir ins Bündnerland nach Laax. Und weil diese Ferien so bleibend waren, kann ich mich nach 45 Jahren…