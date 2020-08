TENNIS Der diesjährige SLF-Cup fand vom 6. bis 8. August bereits zum 15. Mal statt. Das Mixed-Turnier erfreut sich nicht nur bei den Clubmitgliedern grosser Beliebtheit. Auch externe Sportler und Anfänger nutzten die Gelegenheit, Wettkampftennis in lockerer Atmosphäre zu spielen und genossen die Doppel mit wechselnden Gegnern.

Bei heissen Temperaturen kämpften 32 Mixed-Teams in 6 Gruppen um den Titel. Wie jedes Jahr wurden mit viel Spass spannende Tennismatches ausgetragen. In der Finalpaarung am Samstagnachmittag konnten sich Patricia Schärz und Martin Wenger knapp gegen Ramona Germann und Luca Germann durchsetzen.

Auch dieses Jahr wurde unter allen Nicht-Clubmitgliedern eine Ein-Jahres-Clubmitgliedschaft im TC Frutigen verlost. Das neue Mitglied heisst Lisa Trachsel. Im Anschluss an die…