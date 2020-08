Flora Baumgartner musste in ihrem Leben auch dunkle Tage durchwandern, bangte einst sogar um das Leben eines ihrer zehn Grosskinder. Umso mehr geniesst die 84-Jährige jeweils die Ferien im Hotel Sunnehüsi.

HANS HEIMANN

«Nei, dä nimi nid, i muess mi ja no chli bewege», lässt Flora Baumgartner in entschiedener Tonwahl wissen und läuft am Personenlift vorbei zur Treppe. Während sie mit sicheren Schritten die Treppe zur Bibliothek hochläuft, eine Hand am Geländer, die andere am Gehstock, erzählt die rüstige Frau aus Niederbipp, dass sie soeben das Buch eines Missionars zu Ende gelesen habe. Sie liest gerne und viel. «Wenn mich ein Buch mal so richtig gefesselt hat, dann kann ich mit Lesen einfach nicht aufhören.» Besonders hätten es ihr Geschichten aus dem Leben anderer angetan. Dabei hat sie…