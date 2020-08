Die Swiss Open 2020 in Fiesch (VS) ist einer der wenigen Wettkämpfe in diesem aussergewöhnlichen Sportjahr. Auch deswegen haben sich Piloten aus 13 Nationen angemeldet. Das Frutigland ist mit einigen Spitzensportlern gut vertreten. Ebenfalls zu den Topfavoriten gehören der fünffache Schweizermeister Stefan Wyss (Ringgenberg), der vierfache Schweizermeister Stephan Morgenthaler (Staffelbach) und Michael Küffer (Thalwil).

Bei den Frauen kann Titelverteidigerin Nanda Walliser (Leissigen) ihre vierte Schweizer Meisterschaft gewinnen. Die Vizeweltmeisterin von 2019, Yael Margelisch aus Verbier, fehlt in diesem Jahr aufgrund coronabedingter Agenda-Änderungen.

Das Wettkampfgebiet im Oberwallis bietet gute Bedingungen für weite Strecken. Die Wetterprognosen versprechen hervorragendes Flugwetter. Die Organisatoren der Swiss Open 2020 rechnen ab Mittwoch mit mindestens vier Wertungsdurchgängen, die bis zu 150 Kilometer weit gesteckt werden können. Die Swiss Open 2020 dauert bis Sonntag, 9. August.